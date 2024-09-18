Стала известна связь взорвавшихся раций «Хезболлы» с пейджерами

Организация «Хезболла» приобрела партию взорвавшихся после кибератаки Израиля раций вместе с пейджерами пять месяцев назад. Об этом сообщает Mash .

Также опубликовано фото одной из 500 взорвавшихся раций ICOM — модели v82. На нем видно, как устройство разлетелось на маленькие кусочки.

Местные жители отмечают, что детонируют не только рации и радиоприемники. Также взрываются и сканеры отпечатков пальцев.

Ранее появилось видео взрыва на похоронах сына одного из лидеров «Хезболлы» Али Аммара. Сообщалось о детонации всех видов современной техники, в том числе автомобилей и мотоциклов.