Стала известна связь взорвавшихся раций «Хезболлы» с пейджерами
Mash: «Хезболла» закупила взорвавшиеся рации вместе с пейджерами 5 месяцев назад
Фото - © Telegram-канал Mash
Организация «Хезболла» приобрела партию взорвавшихся после кибератаки Израиля раций вместе с пейджерами пять месяцев назад. Об этом сообщает Mash.
Также опубликовано фото одной из 500 взорвавшихся раций ICOM — модели v82. На нем видно, как устройство разлетелось на маленькие кусочки.
Местные жители отмечают, что детонируют не только рации и радиоприемники. Также взрываются и сканеры отпечатков пальцев.
Ранее появилось видео взрыва на похоронах сына одного из лидеров «Хезболлы» Али Аммара. Сообщалось о детонации всех видов современной техники, в том числе автомобилей и мотоциклов.