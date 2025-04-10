Стала известна причина пожара в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

Торговый центр «Гринвич» в Екатеринбурге загорелся из-за того, что заклинил мотор в вентиляционной конструкции. Об этом Ura.ru рассказал один из представителей ТЦ.

Возгорание произошло из-за внешней части вентиляционной установки. У нее заклинило мотор.

Внешняя часть вентиляционной установки размещена на особой опоре на крыше «Гринвича». Таким образом конструкция расположена не на самой кровле, а в нескольких метрах над ней. Благодаря этому крупный пожар не произошел.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области сообщала, что горела градирня системы охлаждения вентиляции на крыше ТЦ. Огонь на площади 20 квадратных метров быстро потушили.