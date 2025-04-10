В Екатеринбурге загорелся торговый центр
МЧС: крыша ТЦ «Гринвич» загорелась в Екатеринбурге
Утром в четверг начался пожар в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге Свердловской области. На место тушения отправили бригады министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Приехавшие спасатели обнаружили, что загорелась градирня системы охлаждения вентиляции на крыше ТЦ. Возгорание удалось быстро потушить.
Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Данных о количестве пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что произошел пожар в жилом доме в Химках Московской области. Его оперативно потушили пожарные.