В Екатеринбурге загорелся торговый центр

Утром в четверг начался пожар в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге Свердловской области. На место тушения отправили бригады министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.