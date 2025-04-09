Стала известна причина блэкаута в Грузии
Свет пропал в Тбилиси из-за крупной аварии
Свет пропал в Тбилиси и других городах Грузии из-за крупной аварии, ее устранят в течение ночи, сообщает РИА Новости.
По информации столичной грузинской электрораспределительной компании «Телмико», без света остались тысячи абонентов.
Жители городов в соцсетях делятся кадрами многоэтажек с потухшими окнами. По данным пользователей, в некоторых регионах возобновление электроснабжения срывается: свет мигает и отключается, либо остается тусклым.
В темноте ранее оказались Батуми, Кутаиси, Зугдиди, Телави, Поти, Боржоми, некоторые районы Тбилиси.