Крупная авария в энергосистеме: Грузия погружается во тьму

сегодня в 01:43

Без света остались Тбилиси, Батуми и другие крупные города Грузии

В Грузии произошли масштабные отключения электроэнергии, оставившие без света столицу и ключевые регионы страны, сообщает Telegram-канал Mash .

По данным местных депутатов, электричества нет в значительной части Тбилиси, Батуми, Поти, Кутаиси, Боржоми, Каспи, Зугдиди и Телави. Зона отключений продолжает расширяться/

Отели, казино и инфраструктурные объекты перешли на генераторы.

Власти пока не сообщают причину аварии и сроки восстановления. Ситуация осложняется отсутствием официальных комментариев от энергетических компаний.