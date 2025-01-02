Стала известна личность водителя, прокатившего Деда Мороза на елке в Челябинске

Водителем розовой Audi, катавшей по Челябинску Деда Мороза верхом на елке, оказался местный автоблогер, у которого 10 тыс. подписчиков в соцсетях, сообщает SHOT .

Им оказался местный житель Денис К. В соцсетях водитель регулярно размещает видеоролики с Audi. Он дрифтит на иномарке и гоняет по городу. Машина у него в собственности с осени 2023 года.

На автомобиле за это время нарушили ПДД 41 раз, водителю выписали штрафы на общую сумму около 45 тыс. рублей. Большинство из них — за превышение скорости, в том числе и на 60-80 км/ч. Кроме того, его штрафовали за выезд на встречку, нарушения при использовании световых и звуковых приборов.

В ближайшее время водитель прибудет на беседу в местную Госавтоинспекцию.

Ранее в Сети появилось видео, на котором житель Челябинска в костюме Деда Мороза прокатился на елке под залпы фейерверков по центральным улицам города.