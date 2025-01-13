Стала известна личность мужчины, устроившего резню в аэропорту Красноярска

Резню в Международный аэропорту имени Д. А. Хворостовского в Красноярке устроил 40-летний гражданин Узбекистана Умид К., сообщает Baza .

Ранее неадекват напал с ножом на людей в красноярском аэропорту. В результате инцидента серьезное ранение получил 1 человек. Злоумышленника задержали полицейские.

В ходе допроса задержанный признался, что причиной нападения стала ревность. При этом потерпевший заявил, что до этого не был знаком с нападавшим.

Умид зашел в здание аэропорта без оружия, однако в какой-то момент перелез через барную стойку одного из заведений, где схватил нож и бутылку коньяка, а затем совершил нападение на 39-летнего Мансурбека Т.

В настоящее время задержанного направили на медицинское освидетельствование.