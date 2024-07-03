Стал известен принцип шифровки сообщений в ВСУ

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ВСУ используют названия напитков в секретных сообщениях

ВСУ используют названия напитков в секретных шифровках, пишет РИА Новости .

Указания по использованию шифра для радиосвязи нашли в записях испаноговорящего наемника.

Иностранец записал секретные обозначения на английском и испанском языках.

Так, пехоту следовало называть "водкой", авиацию - "содой". "Фантой" обозначали артиллерию, а пулеметы - "кофе", сказано в статье.

Ранее на брошенных позициях ВСУ нашли примитивный испано-украинский разговорник наемника.