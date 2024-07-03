Стал известен принцип шифровки сообщений в ВСУ
ВСУ используют названия напитков в секретных сообщениях
ВСУ используют названия напитков в секретных шифровках, пишет РИА Новости.
Указания по использованию шифра для радиосвязи нашли в записях испаноговорящего наемника.
Иностранец записал секретные обозначения на английском и испанском языках.
Так, пехоту следовало называть "водкой", авиацию - "содой". "Фантой" обозначали артиллерию, а пулеметы - "кофе", сказано в статье.
Ранее на брошенных позициях ВСУ нашли примитивный испано-украинский разговорник наемника.