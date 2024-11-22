«Стаю» дронов ВСУ расстреляли в Калужской области

Шесть дронов типа PD-2 направлялись в сторону нефтебазы, еще три — к объекту инфраструктуры. Силам ПВО удалось отразить атаку — БПЛА были уничтожены в воздухе. Пострадавших и разрушений на земле нет.

PD-2 — это многоцелевой беспилотник с вертикальным взлетом. Его длина составляет 2,85 м, размах крыльев — 5 м, максимальная скорость полета — 140 км/ч, дальность — до 1300 км. Его разработала компания «Укрспецсистема». Первый запуск был произведен в 2019 году.

Ранее в небе над Ахтубинском Астраханской области система ПВО ликвидировала два украинских беспилотника. Предварительно, это модель под названием «Бобер». На опубликованных в Сети кадрах, снятых очевидцами, один из БПЛА пролетает прямо над жилыми домами. Дальность полета «Бобров» — 800–1000 км.