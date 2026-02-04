Стая собак загрызла знаменитую кошку Матильду из читинского зоопарка

Бродячие собаки разорвали знаменитую кошку Матильду, которая жила в зоопарке Читы. Она была любимицей местных жителей, сообщает CHITA.RU .

О трагедии рассказала заместитель директора зоопарка Наталья Бянкина. По ее словам, Матильда вышла на прогулку за стены учреждения, где ее подловили собаки. Они загрызли беззащитную кошку.

Оказалось, что инцидент произошел еще осенью.

Матильда жила в зоопарке около шести лет. Она свободно гуляла по территории, а иногда забегала в расположенный поблизости Парк пионеров. Ее частенько принимали за сбежавшую из дома. В квартире Матильде было непривычно жить — она громко мяукала и всегда рвалась на волю.

