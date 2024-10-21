Стая бродячих собак едва не загрызла жительницу Краснодарского края

Инцидент произошел в пгт Сириус в ночь на 21 октября. Собаки набросились на женщину прямо во дворе дома. Одно животное вцепилось ей в руку, повалило на землю и начало рвать одежду. После чего к женщине подбежали еще несколько собак.

В этот момент во двор въехал автомобиль соседа женщины. Водитель схватил палку и начал ей отгонять псов. Также крики пострадавшей услышали жильцы дома, они выбежали ей на помощь. Совместными усилиями люди смогли отогнать собак.

Пострадавшей понадобилась скорая помощь. Ей предстоит курс уколов от бешенства.

Жители населенного пункта жалуются на терроризирующую их стаю собак уже не первую неделю. За последние дни животные нападали на людей как минимум 3 раза.

Ранее стая собак напала на ребенка в подмосковном поселке Бакшеево. Школьника спасла местная жительница.