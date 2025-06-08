Стаффорд разорвал маленькую собачку и покусал ее хозяйку в Краснодаре

В Краснодаре на женщину и ее маленькую собаку набросился стаффордширский терьер. Он буквально разорвал животное и сильно искусал хозяйку, которая пыталась защитить своего пса, сообщает «112» .

Инцидент произошел в микрорайоне Гидростроителей, на улице Знаменского. Хозяйка стаффорда вывела его на прогулку без намордника. В этом же дворе гуляли другая женщина с маленьким псом.

Стаффорд тут же набросился на меньшее по размеру животное. Он вцепился в него зубами, а затем и покусал хозяйку маленькой собаки. Женщина пыталась спасти своего питомца.

На помощь пришли очевидцы. Они сумели усмирить стаффорда только с помощью удушающего приема.

Несмотря на страшные раны, маленькой собаке удалось выжить. Однако его состояние тяжелое, ветеринары не могут сказать, справится ли организм животного.

Хозяйка пострадавшего пса намерена обратиться в полицию.

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