США ударили по иранским ракетным объектам возле Ормузского пролива

Американские военные нанесли удар по иранским ракетным объектам в районе Ормузского пролива, сообщают « Известия ».

По данным Центрального командования американских войск, несколько часов назад были применены 5000-фунтовые глубокобойные боеприпасы. Удары пришлись по укрепленным объектам на иранском побережье возле Ормузского пролива.

По данным американского командования, эти объекты представляли угрозу для международного судоходства.

Расходы США на военную операцию против Ирана могут превысить $1 трлн, если боевые действия затянутся.

