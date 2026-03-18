Война с Ираном может обойтись США в $1 трлн

Расходы США на военную операцию против Ирана могут превысить $1 трлн, если боевые действия затянутся. Об этом свидетельствуют оценки экспертов и данные о динамике военных затрат, сообщают « Известия ».

Только за первые две недели кампании бюджетные траты уже достигли $12 млрд. Эту информацию подтвердил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

«США потратили около $12 млрд с тех пор, как совместно с Израилем начали наносить удары по Ирану», — заявил он.

Ранее при ударе кассетными боеприпасами по Израилю погибли два человека.

