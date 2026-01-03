США атаковали мавзолей Уго Чавеса в Венесуэле

По сообщениям венесуэльских медиа, США нанесли удар по зданию Cuartel de la Montaña в Каракасе, где располагается мавзолей экс-лидера Венесуэлы Уго Чавеса, пишет ТАСС .

Ранее этот объект был военным музеем, однако после кончины Чавеса его реконструировали и превратили в мавзолей, где покоятся останки бывшего главы государства.

В то же время, ссылаясь на «непрекращающуюся военную активность», американские авиационные власти ввели запрет на выполнение коммерческих рейсов в воздушном пространстве Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле пропал президент Николас Мадуро. До исчезновения он успел ввести в стране чрезвычайное положение.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.