Срывает с домов кондиционеры: Волгоград накрыла «песчаная буря»
Mash: из-за «песчаной бури» жители Волгограда запечатывают окна и носят маски
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«Песчаная буря» обрушилась на территорию Волгограда. Власти города отметили, что явление произошло из-за сильного ветра, который разгоняет пыль, сообщает Mash.
Во время «песчаной бури» местным жителям приходится не только плотно закрывать окна, но еще и дополнительно запечатывать их.
Также жители Волгограда вынуждены ходить по улицам в очках и масках. Помимо этого, на некоторых домах в городе сильный ветер сорвал кондиционеры и спутниковые тарелки.
Ожидается, что «песчаная буря» будет продолжаться в Волгограде около трех дней.
Ранее сильная песчаная буря накрыла Владивосток. Она приходила из Китая и КНДР.