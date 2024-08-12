Срывает с домов кондиционеры: Волгоград накрыла «песчаная буря»

сегодня в 17:47

«Песчаная буря» обрушилась на территорию Волгограда. Власти города отметили, что явление произошло из-за сильного ветра, который разгоняет пыль, сообщает Mash .

Во время «песчаной бури» местным жителям приходится не только плотно закрывать окна, но еще и дополнительно запечатывать их.

Также жители Волгограда вынуждены ходить по улицам в очках и масках. Помимо этого, на некоторых домах в городе сильный ветер сорвал кондиционеры и спутниковые тарелки.

Ожидается, что «песчаная буря» будет продолжаться в Волгограде около трех дней.

Ранее сильная песчаная буря накрыла Владивосток. Она приходила из Китая и КНДР.