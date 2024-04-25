Сильная песчаная буря накрыла Владивосток

сегодня в 11:15

Песчаная буря из Китая и КНДР накрыла Владивосток

Пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе заявила, что Владивосток накрыла песчаная буря, которая пришла из Китая и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), сообщает РИА Новости .

«Воздушная масса смещается очень быстро. К вечеру — к ночи она уже проскочит нас», — сказала Коридзе.

Воздушная масса, насыщенная пылью и частицами песка, принесенными с пустынь, накрыла город в четверг около 16:00 (09:00 по Москве). Небо Владивостока окрасилось в желто-серый цвет.

В конце марта китайско-монгольская песчаная буря обрушилась на Амурскую область. Местные пейзажи окрасились в оранжевый цвет, песок оседает на улицах, зданиях и автомобилях.