Срочная операция не нужна: сломавшей обе руки россиянке отказали в страховке

Пожилая россиянка получила тяжелые травмы обеих рук из-за несчастного случая во время поездки в Израиль. Местные врачи не могли сделать ей операцию из-за проблем со страховкой, хотя перед поездкой была оформлена страховка с покрытием до 100 тыс. долларов.

Она отметила, что родным оплатили билеты. Они приехали в госпиталь к маме, но узнали, что страховая отказалась оплачивать пребывание и лечение женщины, так как необходимости в срочной операции нет, а плановые не покрываются по условиям полиса. Также компания запросила документ о том, что пациентке можно лететь, при этом графа, где написано, сколько ей можно быть без операции, остается пустой. А через некоторое время там появляется информация «10 дней».

По словам Николь, разрешение на перелет подписал доктор, не знакомой с диагнозом ее мамы, не оперирующий хирург. При этом многие медики, профессора, которым показывали снимки пациентки, говорили, что ей необходима экстренная операция.

Так как страховая отказалась оплачивать лечение, то пациентку выгнали из больницы. Компания пообещала найти другую клинику, но не стала этого делать.

Как добавила блогер, ее мама уже находится в России, но и здесь ее не могут прооперировать, так как гипс был наложен туго, из-за чего у нее сильно отекли руки. Теперь нужно ждать, пока пройдет отек.

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