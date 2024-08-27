сегодня в 07:25

Средства ПВО уничтожили пять БПЛА над Курской и Белгородской областями

За ночь дежурные средства ПВО ликвидировали пять украинских беспилотников над территорией РФ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что БПЛА были самолетного типа. Три дрона уничтожили над территорией Белгородской области. Еще два ликвидировали над территорией Курской области.

Таким образом, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по российским объектам.

Ранее ВСУ атаковали с помощью дронов самолетного типа Саратовскую область. В результате пострадали четыре человека.