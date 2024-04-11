Средства ПВО уничтожили беспилотник в Белгородской области
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Дежурные средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат в Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Попытка киевского режима совершить террористическую атаку на территории Белгородской области была пресечена в 17:40 по мск.
Ранее дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника в небе над Белгородской и Брянской областями.
Киевский режим попытался атаковать территорию России с применением беспилотников самолетного типа. Попытки были пресечены с 14:30 до 15:00 по московскому времени.
Средства ПВО сбили три беспилотника над Белгородской областью и один — в небе над Брянской областью.