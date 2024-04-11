Средства ПВО уничтожили беспилотник в Белгородской области

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку на территории Белгородской области была пресечена в 17:40 по мск.

Ранее дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника в небе над Белгородской и Брянской областями.

Киевский режим попытался атаковать территорию России с применением беспилотников самолетного типа. Попытки были пресечены с 14:30 до 15:00 по московскому времени.

Средства ПВО сбили три беспилотника над Белгородской областью и один — в небе над Брянской областью.