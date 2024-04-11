Четыре украинских БПЛА уничтожены над Белгородской и Брянской областями

Дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника в небе над Белгородской и Брянской областями, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Киевский режим попытался атаковать территорию России с применением беспилотников самолетного типа. Попытки были пресечены с 14:30 до 15:00 по московскому времени.

Средства ПВО сбили три беспилотника над Белгородской областью и один — в небе над Брянской областью.

Дежурные средства ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ над территориями областей РФ за ночь 11 апреля. Дроны сбили над Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской, Липецкой областями и над Республикой Мордовия.