12 дронов ВСУ сбили за ночь над территориями российских областей

Три дрона сбили над Курской областью, три над Тамбовской, два над Белгородской и один над Брянской.

Помимо этого, один БПЛА уничтожили над Липецкой областью и два над Республикой Мордовия.

ВС РФ продолжают проведение спецоперации по указу президента России Владимира Путина.