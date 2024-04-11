12 дронов ВСУ сбили за ночь над территориями российских областей
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Дежурные средства ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ над территориями областей РФ за ночь 11 апреля, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Три дрона сбили над Курской областью, три над Тамбовской, два над Белгородской и один над Брянской.
Помимо этого, один БПЛА уничтожили над Липецкой областью и два над Республикой Мордовия.
ВС РФ продолжают проведение спецоперации по указу президента России Владимира Путина.