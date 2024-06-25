Средства ПВО сбили малоразмерный воздушный шар над Ростовской областью

сегодня в 16:14

Средства ПВО уничтожили малоразмерный воздушный шар над территорией Ростовской области. Его запустили в российское воздушное пространство с территории Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Воздушный шар поразили в 14:45 25 июня.

Ранее Вооруженные силы России, в том числе с помощью беспилотников и оперативно-тактической авиации, успешно атаковали два украинских склада с военно-техническим имуществом

ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.