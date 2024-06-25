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За сутки ВСУ лишились двух складов военно-технического имущества

Вооруженные силы России, в том числе с помощью беспилотников и оперативно-тактической авиации, успешно атаковали два украинских склада с военно-техническим имуществом, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным на 25 июня, российские бойцы поразили скопление живой силы ВСУ в 128 районах, а также уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

Средствами противовоздушной обороны сбиты снаряды американского производства системы залпового огня HIMARS, а также 79 дронов ВСУ.

Бойцы российской армии продолжают достигать цели, поставленные в рамках специальной военной операции на Украине. С ее начала успешно сбиты 613 самолетов, 276 вертолетов и 26 566 беспилотников, принадлежавших киевскому режиму.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в небе над Белгородской областью сбили 29 украинских дронов. ВСУ атаковали регион ночью 25 июня.