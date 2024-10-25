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Средства ПВО сбили 9 украинских БПЛА в Курской и Орловской областях

Российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников в Курской и Орловской областях, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

ВСУ предприняли попытку совершить террористическую атаку по российским объектам в период с 18:35 до 19:50 по московскому времени. Для этого украинские силы использовали БПЛА самолетного типа.

Российские дежурные средства ПВО сбили девять беспилотников противника. Пять украинских дронов уничтожили над Курской областью, еще четыре — над Орловской областью.

Таким образом, попытка террористической атаки со стороны ВСУ была пресечена.

Прошедшей ночью над РФ уничтожили малоразмерный воздушный шар и 7 дронов ВСУ. Их перехватили с помощью дежурных средств ПВО.