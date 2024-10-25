Средства ПВО сбили 9 украинских БПЛА в Курской и Орловской областях
Российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников в Курской и Орловской областях, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
ВСУ предприняли попытку совершить террористическую атаку по российским объектам в период с 18:35 до 19:50 по московскому времени. Для этого украинские силы использовали БПЛА самолетного типа.
Российские дежурные средства ПВО сбили девять беспилотников противника. Пять украинских дронов уничтожили над Курской областью, еще четыре — над Орловской областью.
Таким образом, попытка террористической атаки со стороны ВСУ была пресечена.
Прошедшей ночью над РФ уничтожили малоразмерный воздушный шар и 7 дронов ВСУ. Их перехватили с помощью дежурных средств ПВО.