Средства ПВО РФ сбили за сутки 101 украинский беспилотник

сегодня в 14:21

Российские средства ПВО сбили 101 украинский дрон самолетного типа за сутки. Также были уничтожены два снаряда РСЗО HIMARS, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, ВС РФ поразили энергетические объекты Украины, обеспечивающие функционирование ВПК страны. Были нанесены удары по военным аэродромам.

Также российские войска поразили украинский цех производства БПЛА и скопления военнослужащих и техники ВСУ и в 147 районах. Удары наносились с помощью авиации, ракетных войск, ударных дронов и артиллерии.

Ранее российские войска взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища. ВС РФ движутся к западным окраинам.