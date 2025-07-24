Сразу трех мертвых мужчин нашли в канализационном люке в Москве

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Трое рабочих погибли в колодце на набережной Шагала в Москве

В канализационном люке около стройобъекта на набережной Марка Шагала в Москве были найдены тела трех рабочих, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Точная причина гибели каждого найденного будет установлена специалистами по результатам проведенных судебно-медицинских экспертиз.

По факту обнаружения трупов начата процессуальная проверка. На месте работу силовиков координирует Симоновский межрайонный прокурор Алексей Степанов.

По факту страшной находки в люке возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц).

По данным СМИ, рабочие могли отравиться метаном.

Ранее на территории Троекуровского кладбища в Москве нашли тело уроженца Удмуртии. Труп пролежал около теплотрассы полгода.