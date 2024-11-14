«Сразу начались избиения»: боец ВС РФ рассказал, что пережил в украинском плену

Боец ВС РФ рассказал об избиениях и допросах в украинском плену

Российский военный Василий рассказал, что пережил в плену ВСУ, где оказался в сентябре 2022 года, это произошло после семи месяцев службы в зоне спецоперации, сообщает RT .

«Сразу начались избиения. Били куда попало руками, ногами, автоматами, угрожали зарезать», — сказал собеседник.

По его словам, особенно сильно в плену в то время доставалось артиллеристам.

Боец добавил, что первые несколько дней пленных держали в подвале. Их допрашивали и избивали, заставляли перейти на свою сторону, приставляли к голове пистолет и угрожали, что застрелят.

«Мне казалось, что живым я оттуда не выберусь», — поделился военный.

Ранее пленный боец украинской армии призвал сослуживцев сохранить жизнь и сдаться в плен ВС РФ. Он отметил, что в российском плену его никто не бил, относятся к нему по-человечески.