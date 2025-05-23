Спустился в колодец и сразу «вырубился»: рабочие отравились газом в Москве

Двое рабочих пострадали от отравления газом на северо-востоке Москвы, утверждает «МК: срочные новости» . Предварительно, сотрудники травмировались во время проведения работ по демонтажу водосточной трубы.

По данным издания, все произошло на Сельскохозяйственной улице. Один из сотрудников спустился в колодец для демонтажа трубы, но сразу же потерял сознание. После этого мужчину транспортировали наружу и начали оказывать ему медицинскую помощь.

Всего из-за отравления газом пострадали двое сотрудников, говорится в статье. На месте происшествия работают врачи.

Прочие обстоятельства случившегося выясняются.