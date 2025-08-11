Спрыгнувшего с поезда в Литве россиянина задержали в другой стране

Гражданина РФ, который в июне спрыгнул в Литве с транзитного пассажирского поезда, следовавшего в Калининград, задержали силовики в другой стране, рассказала литовский генпрокурор Нида Грунскене. Об этом сообщает ТАСС .

«Мы располагаем лишь первичной информацией о том, что спрыгнувший с поезда россиянин задержан, но в другой стране», — отметила генпрокурор.

При этом литовские силовики знают, где конкретно находится россиянин. Однако деталей Грунскене не раскрыла.

17 июня на подъезде к КПП рядом с литовским городом Кибартай 21-летний россиянин выпрыгнул из поезда. До пункта пропуска оставалось ехать примерно 25 минут.

Сам поезд следовал из Адлера в Калининград. Проводники обнаружили, что у вагона была открыта дверь. Затем выяснилось, что в поезде отсутствует Данила М. из Башкирии 2004 года рождения. Его нашли лишь 1 августа.