Спортивный обозреватель Сергей Вильчинский найден мертвым в Люберцах

сегодня в 13:17

Известного журналиста и комментатора Сергея Вильчинского обнаружили мертвым в подмосковных Люберцах, сообщает Mk.ru .

Тело 57-летнего Вильчинского нашли накануне утром в медицинском реабилитационном центре в Малаховке. Предположительно, мужчина покончил с собой.

Сергей Вильчинский родился в октябре 1966 года. Основной и любимой тематикой известного спортивного обозревателя был хоккей. Вильчинский комментировал матчи и сотрудничал со многими изданиями.

Недавно журналист перенес серьезное заболевание и проходил реабилитацию.

Ранее известный советский футболист и тренер Виктор Ноздрин скончался в возрасте 72 лет на стадионе перед началом матча Любительской футбольной лиги. Причиной смерти легенды «Спартака» мог стать оторвавшийся тромб или обширный инфаркт.