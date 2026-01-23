Спор мужчин в Москве перешел в перестрелку из травматического оружия

Двое мужчин открыли стрельбу на парковке магазина на Ярославском шоссе. Один из участников инцидента был задержан, у него дома нашли автомат, травматические пистолеты и патроны, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

О стрельбе в правоохранительные органы заявил очевидец. Он увидел, как на парковке выясняли отношения компании конфликтующих между собой мужчин. В ходе потасовки двое мужчин несколько раз выстрелили из оружия, схожего с огнестрельным.

После этого компании разошлись по машинам и скрылись. На место вскоре прибыли полицейские. Они нашли 10 гильз от различных патронов и передали их на экспертизу. Она показала, что это гильзы патронов светозвукового действия, предназначенные для имитации выстрела, а также гильзы травматических патронов.

По горячим следам был найден один из участников конфликта — 38-летний житель Красногорска. У него дома прошли обыски. Правоохранители нашли предметы, конструктивно схожие с автоматом, винтовкой, два травматических пистолета, 100 патронов различных калибров, магазины и удостоверение сотрудника силового ведомства с признаками подделки. Все это отправлено на экспертизу.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Его арестовали. В отношении другого участника конфликта дело выделено в отдельное производство. Сейчас его ищут.

Ранее на остановке в центре столицы 17-летний юноша открыл стрельбу по трем хулиганам. После этого те его избили.

