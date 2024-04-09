Спецназ ворвался в компьютерный клуб и скрутил геймера-«террориста» в Нижнем Тагиле

Сотрудники полиции совместно со спецназом ворвались в компьютерный клуб в Нижнем Тагиле и задержали одного из геймеров. В момент задержания парень играл в Counter Strike за команду террористов. Об этом сообщает E1.RU .

Инцидент произошел в компьютерном клубе «КиберПрайд» на улице Вагоностроителей. Силовики ворвались в клуб, силой уложили парня на пол и скрутили руки. При задержании геймер сопротивления не оказывал.

По словам одного из очевидцев, задержание произошло на прошлой неделе. Парню где-то около 20 лет. В момент задержания он играл в Counter Strike за террористов и в этот момент на него «напрыгнул» реальный спецназ.

При этом причина задержания геймера на данный момент неизвестна.

Ранее неадекватный мужчина забежал в подмосковный компьютерный клуб, где пырнул ножом несколько человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.