Спецназ Ирана задержал пилота 3-го сбитого израильского истребителя

При этом официального подтверждения данной информации в настоящее время нет.

Ранее стало известно, что военнослужащие иранских Сухопутных войск взяли в плен израильского летчика из сбитого истребителя. Предположительно, речь идет об уничтожении второго самолета F-35.

Израиль нанес первый удар по Ирану в ночь на 13 июня. Цель военной операции — помешать Тегерану реализовать планы по созданию ядерного оружия на территории страны в короткие сроки. В ответ Иран ударил ракетами по противнику. Есть погибшие и раненые с обеих сторон.