Спецназ Ирана задержал пилота 3-го сбитого израильского истребителя
Фото - © Пресс-служба ВС Израиля/РИА Новости
Спецназ армии Ирана задержал пилота третьего сбитого израильского реактивного истребителя, сообщает местное издание IRNA.
При этом официального подтверждения данной информации в настоящее время нет.
Ранее стало известно, что военнослужащие иранских Сухопутных войск взяли в плен израильского летчика из сбитого истребителя. Предположительно, речь идет об уничтожении второго самолета F-35.
Израиль нанес первый удар по Ирану в ночь на 13 июня. Цель военной операции — помешать Тегерану реализовать планы по созданию ядерного оружия на территории страны в короткие сроки. В ответ Иран ударил ракетами по противнику. Есть погибшие и раненые с обеих сторон.