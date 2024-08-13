Спецназ «Ахмат» показал кадры уничтожения ВСУ на белогоровском направлении

На опубликованных кадрах видно, как солдат ВСУ прячется в пещере, но его настигает дрон, который точным ударом ликвидирует противника. На следующие сутки история повторилась — еще один украинский военный погиб в результате слаженных действий «Ахмата».

«Ликвидация национал-фашистов будет завершена в полном объеме!» — написал Алаудинов.

Ранее командир спецназа «Ахмат» вышел на связь после распространившихся в Сети слухов, что якобы его бойцы сдаются в плен киевскому режиму. Он опроверг информацию и заявил, что на передовой все «бьются как львы».