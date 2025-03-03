Спасти пушистого: в Воронеже пытаются вытащить упавшего в вентиляцию кота

В Воронеже кот Патрик упал в вентиляцию, его пытаются спасти пятый день

В одном из домов Воронежа жители борются с пенсионером, которые отказался от демонтажа стены, необходимого для спасения попавшего в вентиляцию кота Патрика, сообщает Постньюс .

«Я понимаю недовольство хозяина квартиры, но кота будем спасать в любом случае. Я готов ему полностью оплатить новую плитку в ванной. Сейчас мы ждем строительную бригаду, которая поможет с демонтажом стены», — рассказал хозяин животного Николай.

Он уже звонил в экстренный службы и МЧС, но там отказались помогать. Кот пятый день находится в стрессе без воды и еды.

Обнаружили провалившегося в вентиляционную шахту пушистого при помощи видеокамеры. Судя по кадрам, животное здорово, видимых травм при падении кот не получил.

В понедельник хозяин смог спустить еду и воду, но котик отказался есть, видимо, из-за стресса. Пятилетнего Патрика привезли из приюта в прошлую среду, 26 февраля.