Спасение человека с крыши горящей горбольницы в Екатеринбурге попало на видео

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Сотрудники МЧС спасли человека с кровли Центральной городской больнице в Екатеринбурге, в которой вспыхнул пожар. Спасатели локализовали пожар и ликвидировали открытое горение, сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар вспыхнул в горбольнице № 3 на улице Братьев Быковых. Огнем была объята кровля здания. Пожар локализовали на площади 300 квадратных метров.

Из горящего медучреждения самостоятельно эвакуировались 350 человек. На месте работали 48 спасателей, привлекались 16 спецмашин.

По данным SHOT, в ходе пожара мог пострадать один человек. Ранее в Сети также появились кадры, как люди выпрыгивали из окон горящей екатеринбургской больницы.

По предварительной информации журналистов, больница в Екатеринбурге могла загореться из-за нарушения техники безопасности во время работ на крыше.