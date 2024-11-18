В Екатеринбурге люди выпрыгивают из окон горящей поликлиники

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Екатеринбуржцы выпрыгивали из окон в попытке спастись из горящей больницы

В Екатеринбурге вспыхнул крупный пожар в поликлинике на улице Братьев Быковых. Люди выпрыгивали из окон медучреждения, чтобы спастись от огня, сообщает SHOT .

По данным издания, в результате случившегося пострадал минимум один человек. Из больницы эвакуировали свыше 300 пациентов и представителей персонала.

Огнем объято здание № 2, площадь пожара распространилась примерно на 200 квадратных метров. По предварительным данным, возгорание вспыхнуло из-за нарушения техники безопасности во время работ на крыше.

Пресс-служба МЧС России сообщает, что возгорание вспыхнуло в екатеринбургской Центральной горбольнице. По информации чрезвычайного ведомства, самостоятельно эвакуировались 350 человек, пожар локализовали на площади 300 «квадратов».