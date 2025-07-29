Спасена часть рабочих, застрявших в горящем здании на севере Москвы
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Спасатели спустили часть рабочих, застрявших на верхних этажах загоревшегося здания на Большой Академической улице в Москве, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице.
По задымленным маршевым лестницам рабочих спускали с помощью капюшонов самоспасателей.
Сейчас еще шесть человек находятся на верхних этажах со спасателями. Угрозы для жизни людей нет. Их спустят вниз после полного проветривания помещения.
Ранее возгорание произошло в строящемся здании на Большой Академической улице, 85. Горит первый этаж, пожарные расчеты тушат огонь. На верхних этажах были заблокированы около 15 рабочих.