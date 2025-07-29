Около 15 человек заблокированы в горящем здании на севере Москвы Происшествия сегодня в 15:26 Фото - © скриншот

На верхних этажах загоревшегося строящегося здания на севере столицы находятся 15 рабочих, они не могут сами спуститься из-за сильного задымления, сообщает пресс-служба московского главка МЧС.

Сильное задымление наблюдается на верхних этажах из-за пожара. На 12, 14, 19 этажах здания находятся рабочие. Пожарные принимают все необходимые меры для спасения людей. Ранее возгорание произошло в строящемся здании на Большой Академической улице, 85. Горит первый этаж, пожарные расчеты тушат пожар.