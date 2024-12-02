Спасатели второй день ищут пропавшего в Черном море рыбака

Лодка с двумя рыбаками перевернулась в двух километрах от берега в Лазаревском районе Сочи. Один из них смог доплыть до берега. Второго до сих пор ищут.

Спасатели уже обследовали акваторию моря и береговую линию, но пока безуспешно. Поиск пропавшего продолжаются.

Ранее сообщалось, что мужчина рыбачил на лодке. Водная гладь уже начала покрываться тонким слоем льда, и любитель рыбной ловли не смог самостоятельно выбраться на берег.