Щелковские спасатели помогли рыбаку выбраться с озера Сиваш

В службу спасения «112» поступило сообщение от рыбака, который находился на озере Сиваш. Мужчина рыбачил на лодке. Водная гладь уже начала покрываться тонким слоем льда, и любитель рыбной ловли не смог самостоятельно выбраться на берег, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Щёлковского аварийно-спасательного отряда. Один из спасателей, экипированный в гидрокостюм и со страховочным концом, отправился по льду на помощь рыбаку. Благодаря оперативным действиям спасателей, пострадавшего удалось вытащить из воды. По предварительным данным, медицинская помощь ему не потребовалась.

На водоемах начал появляться первый непрочный лед. Выходить на него нельзя — он ломается без предупредительного потрескивания. Необходимо быть бдительным и не подвергать себя опасности, а в случае чрезвычайной ситуации — звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.