Спасатели в Москве вытащили котенка из колодца, где он сидел несколько дней

В столичном районе Некрасовка спасатели вытащили новорожденного котенка из колодца, откуда он не мог выбраться несколько дней, сообщает «Осторожно, новости» .

Одна из жительниц рассказала, что с нижних этажей дома люди услышали крики и плач животного — оказалось, новорожденный котенок упал в вертикальную трубу, находящуюся в подвале дома. Женщина два дня пыталась пройти в подвал и вытащить животное, но пришлось вызывать спасателей.

Прибывшие на вызов сотрудники МЧС достали котенка из колодца, а затем малыша отвезли к ветеринару.

«Я его забрала, хочу искать дом, как он подрастет и окрепнет. Пока очень маленький — ветеринар сказал, что ему всего месяц», — отметила горожанка.

Она добавила, что были сданы анализы, котенок здоров.