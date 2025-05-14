Спасатели в Москве вытащили котенка из колодца, где он сидел несколько дней
В столичном районе Некрасовка спасатели вытащили новорожденного котенка из колодца, откуда он не мог выбраться несколько дней, сообщает «Осторожно, новости».
Одна из жительниц рассказала, что с нижних этажей дома люди услышали крики и плач животного — оказалось, новорожденный котенок упал в вертикальную трубу, находящуюся в подвале дома. Женщина два дня пыталась пройти в подвал и вытащить животное, но пришлось вызывать спасателей.
Прибывшие на вызов сотрудники МЧС достали котенка из колодца, а затем малыша отвезли к ветеринару.
«Я его забрала, хочу искать дом, как он подрастет и окрепнет. Пока очень маленький — ветеринар сказал, что ему всего месяц», — отметила горожанка.
Она добавила, что были сданы анализы, котенок здоров.