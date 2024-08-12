Спасатели успокаивают девушку, стоящую на подоконнике многоэтажки в Москве

Девушка забралась на подоконник на шестом этаже многоэтажного дома на Кутузовском проспекте в Москве. Ее пытаются успокоить родственники и спасатели, сообщает Baza .

Более двух часов девушка стоит на подоконнике у открытого окна. На опубликованных кадрах, снятых со двора, видно, что она с кем-то общается.

С девушкой ведут беседу психологи и родственники. В том числе на месте находится ее мать.

Ранее воспитанница детского дома в Уфе спрыгнула с третьего этажа. Так 15-летняя девочка спасалась от побоев, который наносил ей другой воспитанник учреждения.