SHOT: воспитанница детдома в Уфе спрыгнула с 3 этажа, спасаясь от побоев

Девочку в уфимском детдоме избивал другой воспитанник, из-за чего ей пришлось выпрыгнуть с третьего этажа, сообщает SHOT .

15-летняя Вероника рассказала, как над ней издевался парень по имени Айдар. По словам девочки, он избил ее в женском туалете. Вероника кричала и умоляла его остановиться, но обидчик был непреклонен.

Также подросток не хотел выпускать девочку из комнаты, из-за чего ей пришлось выпрыгнуть в окно. Оно было на третьем этаже.

Вероника сумела добраться до своего молодого человека, он вызвал скорую помощь. Медики диагностировали черепно-мозговую травму и множественные гематомы. Девочка попала в реанимацию.

В детдоме прокомментировали инцидент. Руководство отметило, что Веронику никто не избивал, а девочка спрыгнула с третьего этажа, чтобы сбежать из учреждения.

Правоохранительные органы взяли эту ситуацию на контроль. Ведется расследование.