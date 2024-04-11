Спасатели тушат крупный пожар на складе в Удмуртии

Складское помещение в Ижевске вспыхнуло на площади в 1 тыс. квадратных метров, сообщает МЧС в Telegram .

«Сообщение о пожаре поступило по адресу г. Ижевск, ул. Пойма, 49 в МЧС по Республики Удмуртия... Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров», — сказано в публикации ведомства.

До прибытия спасателей самостоятельно эвакуироваться смогли 36 человек. По предварительным данным, внутри может оставаться еще один человек.

Отмечается, что тушение пожара осложняет сложная планировка здания. В ликвидации пламени задействованы более 80 человек и 27 единиц спецтехники.