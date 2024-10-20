сегодня в 22:17

Спасатели потушили пожар в сталинской высотке в центре Москвы

При пожаре в сталинской высотке в центре Москвы загорелась деревянная обрешетка крыши, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

«Горела деревянная обрешетка крыши высотки на 30 квадратах», — говорится в сообщении.

В ликвидации возгорания участвовали 38 специалистов и 11 единиц спецтехники.

К настоящему моменту пожар уже потушен. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что около 20:00 по московскому времени в знаменитой сталинской высотке на Садово-Спасской улице произошел пожар.