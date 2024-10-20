Спасатели потушили пожар в сталинской высотке в центре Москвы
При пожаре в сталинской высотке в центре Москвы загорелась деревянная обрешетка крыши, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
«Горела деревянная обрешетка крыши высотки на 30 квадратах», — говорится в сообщении.
В ликвидации возгорания участвовали 38 специалистов и 11 единиц спецтехники.
К настоящему моменту пожар уже потушен. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что около 20:00 по московскому времени в знаменитой сталинской высотке на Садово-Спасской улице произошел пожар.