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В Москве загорелась знаменитая сталинская высотка у метро «Красные ворота»

Очевидцы сообщают, что около 20:00 по московскому времени в знаменитой сталинской высотке на Садово-Спасской улице произошел пожар, на месте работают экстренные службы, пишет SHOT .

Предварительно установлено, что возгорание произошло на крыше 10-этажной части высотки, которая в последнее время находится на реконструкции. Очевидцы сообщают, что видели языки пламени, вырывающиеся наружу.

В настоящее время у высотки стоят бригады скорой помощи и подразделения МЧС. Что именно произошло, уточняется.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.