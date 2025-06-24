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Спасатели потушили пожар в доме на улице Весенней в Москве

Сотрудники МЧС потушили пожар на улице Весенней, дом 18, в столице. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Из соседних квартир успешно вывели двоих людей.

За помощью к медикам никто не обращался.

Из-за падения углей с горящего балкона была повреждена обшивка балкона на 13 этаже. Общая поврежденная площадь составила 1 квадратный метр.

Ранее сообщалось, что загорелся балкон на 16 этаже на улице Весенней, дом 18. На место тушения пожара отправили 21 сотрудника МЧС.