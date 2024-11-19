Спасатели потушили пожар офисного комплекса в Москве
Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар на севере Москвы
Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в офисном комплексе со складами на севере Москвы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Пожар возник на Сигнальном проезде. Горело трехэтажное многофункциональное здание с офисными и складскими помещениями.
Площадь возгорания составляла 400 квадратных метров, сказано в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших нет. О причине происшествия не сообщается.